В Таджикистане начались учения ОДКБ "Нерушимое братство"

ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН /Таджикистан/, 21 октября. /ТАСС/. Торжественное открытие учений стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2019", которые продлятся до 29 октября, состоялось в Таджикистане на полигоне Харб-Майдон на границе с Афганистаном, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сегодня дан старт международному совместному учению "Нерушимое братство - 2019", которое проходит на территории Республики Таджикистан на полигоне Харб-Майдон. Являясь составной частью целой серии учений на центральноазиатском стратегическом направлении в 2019 году, "Нерушимое братство" носит особый характер, его особенность - это коллективные действия воинских контингентов шести государств: Республики Таджикистан, Киргизской Республики, Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Беларусь и Российской Федерации. На фоне нестабильной обстановки в мире и обостряющейся обстановки в Афганистане совместные действия стран-участников учений демонстрируют решительность руководства наших государств обеспечить безопасность в регионе на легитимной основе", - сказал на открытии командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

Лапин сообщил, что в учениях задействованы более 3,5 тыс. военнослужащих из шести стран государств ОДКБ.

"В состав созданной группировки входит 3,5 тыс. военнослужащих, более 600 единиц вооружения, военной и специальной техники, объединенных общим руководством, действующим по единому замыслу и плану. Используя опыт боевых действий, приобретенный в Сирийской Арабской Республике, [на] учениях "Центр-2019", мы отрабатываем вопросы управления и взаимодействия, направления на повышение слаженности военных действий созданной группировки в быстро меняющейся обстановке с учетом изученного характера действий незаконных вооруженных формирований", - сказал Лапин.

Замминистра обороны Таджикистана Абдулхошим Даврон Гуломзода также отметил сложную обстановку в центральноазиатском регионе. "Ситуация остается непростой, имеет тенденцию к обострению, особую озабоченность вызывают факты концентрации вооруженных групп международных террористических организаций, в том числе и граждан наших государств на сопредельной территории. Создание баз и лагерей по подготовке боевиков в северных провинциях Афганистана", - сказал он.

Учения пройдут в два этапа, в ходе первого силами быстрого развертывания будет проведена контртеррористическая операция по уничтожению и блокированию отрядов незаконных вооруженных формирований. На втором этапе миротворческими силами ОДКБ будет проведена миротворческая операция по поддержанию мира в центральноазиатском регионе коллективной безопасности. Во втором этапе учений примут участие еще два иностранных контингента - из Армении и Белоруссии, которые прибудут 24 октября.

К участию в учениях от ВС РФ привлечено более 2 тыс. военнослужащих и свыше 600 единиц вооружения и военной техники. Также в "Нерушимом братстве" примут участие почти 20 российских самолетов и вертолетов, которые обеспечат разведку и поддержу с воздуха наземных подразделений. Учения пройдут в соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2019 год под руководством генерал-полковника Лапина.

Новость обновлена (09:30 мск) - добавлена информация о количестве участников учений