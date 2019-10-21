Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Шойгу заявил, что Россия открыта для диалога с США по стратегической стабильности

Кроме того, глава Минобороны РФ заявил, что договор по СНВ надо продлевать, даже если он нуждается в доработке

ПЕКИН, 21 октября. /ТАСС/. Россия открыта для диалога с США по обеспечению стратегической стабильности, нынешний уровень отношений непозволителен для двух крупнейших ядерных держав, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник.

"Тот уровень отношений, который есть сегодня, он непозволительно низок для крупнейших ядерных держав. Тут конечно надо поработать над тем, чтобы сбылись оптимистические прогнозы. Мы, во всяком случае, на это настроены", - сказал министр, отвечая на вопросы участников Пекинского Сяншаньского форума.

По его словам, Россия открыта "для работы, для диалога, для встречных шагов по обеспечению более высокого уровня безопасности".

Договор о СНВ

Шойгу также считает, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) надо продлевать, даже если он нуждается в доработке; эти процессы должны идти параллельно.

"Сейчас у нас на повестке дня продление действия соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений. Мы считаем, что это последний камень, оставшийся в системе международной безопасности. Настроены на то, чтобы его продлить", - сказал он.

Даже если этот договор требует какого-то улучшения, отметил министр, "то сначала надо его продлить, а потом заниматься его улучшением". "Не надо ставить в зависимость одно от другого. То, что сегодня работает, должно работать и дальше", - отметил Шойгу.

По его словам, лучший механизм реагирования на деградацию международных отношений - "это не отменять и не разрушать старое, не создав нового".

"На смену тем соглашениям, из которых вышли США, не пришло ничего нового. В результате уровень безопасности стал гораздо ниже, и мир стал менее предсказуемым. По нашему мнению, те соглашения, которые сегодня еще есть, они должны быть сохранены", - заявил министр.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСШАРоссия
Реклама на ТАСС
"Алмаз-Антей" поставил Минобороны второй за год полковой комплект С-400
Торжественная церемония прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС