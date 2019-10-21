Шойгу заявил, что Россия открыта для диалога с США по стратегической стабильности

ПЕКИН, 21 октября. /ТАСС/. Россия открыта для диалога с США по обеспечению стратегической стабильности, нынешний уровень отношений непозволителен для двух крупнейших ядерных держав, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник.

"Тот уровень отношений, который есть сегодня, он непозволительно низок для крупнейших ядерных держав. Тут конечно надо поработать над тем, чтобы сбылись оптимистические прогнозы. Мы, во всяком случае, на это настроены", - сказал министр, отвечая на вопросы участников Пекинского Сяншаньского форума.

По его словам, Россия открыта "для работы, для диалога, для встречных шагов по обеспечению более высокого уровня безопасности".

Договор о СНВ

Шойгу также считает, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) надо продлевать, даже если он нуждается в доработке; эти процессы должны идти параллельно.

"Сейчас у нас на повестке дня продление действия соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений. Мы считаем, что это последний камень, оставшийся в системе международной безопасности. Настроены на то, чтобы его продлить", - сказал он.

Даже если этот договор требует какого-то улучшения, отметил министр, "то сначала надо его продлить, а потом заниматься его улучшением". "Не надо ставить в зависимость одно от другого. То, что сегодня работает, должно работать и дальше", - отметил Шойгу.

По его словам, лучший механизм реагирования на деградацию международных отношений - "это не отменять и не разрушать старое, не создав нового".

"На смену тем соглашениям, из которых вышли США, не пришло ничего нового. В результате уровень безопасности стал гораздо ниже, и мир стал менее предсказуемым. По нашему мнению, те соглашения, которые сегодня еще есть, они должны быть сохранены", - заявил министр.