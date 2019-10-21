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Ростех приступил к разработке нового спортивного пистолета "Аспид"

Пистолет разрабатывается на платформе пистолетного комплекса "Удав"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. ЦНИИТочмаш (входит в Ростех) разрабатывает новый спортивный пистолет "Аспид" калибра 9х19 мм на платформе представленного ранее "Удава". Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Ростеха.

"Пистолет предназначен для практической стрельбы, он будет обладать повышенным гарантийным ресурсом и улучшенной эргономикой. Спортивный пистолет "Аспид" планируется разрабатывать на платформе пистолетного комплекса "Удав", - сообщили в Ростехе.

Как отметили в пресс-службе, гарантийный ресурс пистолета составит не менее 25 тыс. выстрелов. "Материалы и комплектующие, используемые в пистолете, обеспечат возможность его эксплуатации в интервале температур от минус 30 до плюс 50 градусов", - отметили в госкорпорации.

"В сегменте спортивного и гражданского оружия сегодня сложились условия для активного импортозамещения. В первую очередь мы видим рост спроса... Во-вторых, из-за западных санкций поставки импортной продукции минимальны. Поэтому мы рассчитываем, что этот высокотехнологичный и конкурентоспособный продукт от ЦНИИТочмаш будет очень востребован на российском рынке" - приводят в пресс-службе слова индустриального директора кластера вооружений Ростеха Сергея Абрамова.

Новый пистолет разрабатывается в трех вариантах для трех дисциплин практической стрельбы: серийный, серийный с оптическим прицелом облегченный, стандартный. "Финальная конструкция каждого из трех вариантов будет уточнятся по результатам исполнения технического проекта, предварительных испытаний, а также будет согласована с Федерацией практической стрельбы России", - пояснили в корпорации.

Для пистолета классов серийный и серийный облегченный вместимость магазина составит 18 патронов, для класса стандартный - 22 патрона. Эргономика рукоятки улучшена, ее можно будет адаптировать под антропометрические данные стрелка.

Пистолет "Удав"

"Удав", на основе которого создается "Аспид", в марте 2016 года прошел предварительные испытания, а в декабре 2018 года - государственные, в 2019 году успешно прошел опытную эксплуатацию в войсках. Создан в ЦНИИточмаш. Длина "Удава" - 206 мм, высота - 145 мм, ширина - 36 мм. Пистолет отличается относительно небольшой массой, которая в неснаряженном виде составляет 780 г, а в снаряженном - 980 г.

Вместимость магазина "Удава" находится на уровне лучших мировых образцов и составляет 18 патронов. Оружие использует мощные российские патроны калибра 9x21 мм. Это позволяет "Удаву" пробивать на дистанции 50 м броневую пластину толщиной 4 мм.

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Россия
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