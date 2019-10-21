В Министерстве обороны прошел единый день приемки военной продукции

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу проведен Единый день приемки военной продукции, в ходе которого были подведены итоги реализации гособоронзаказа в третьем квартале в части поставок вооружения, военной техники и строительства объектов военной инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За прошедший период в войска поступило более 1100 единиц современного вооружения, военной и специальной техники. Среди них: 16 самолётов и 35 вертолётов различного назначения, свыше 200 единиц бронетанкового вооружения и техники, 21 радиолокационная станция различной модификации, корвет УРО проекта 22800 "Советск", противодиверсионный катер проекта 21980, малое гидрографическое судно "Александр Рогоцкий". Помимо этого, отремонтирована атомная подводная лодка с крылатыми ракетами (ПЛАРК) проекта 949А (шифр "Антей") "Омск" и модернизирован малый ракетный корабль проекта 12341 "Смерч". Также в плановом порядке войска получили инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы и многое другое. "До конца года остаётся совсем немного времени, поэтому необходимо направить все силы на реализацию заданий ГОЗ-2019", - заявил министр обороны РФ.

Капитальное строительство

Говоря о капитальном строительстве, Шойгу сказал, что в 2019 году планируется ввести в строй 3751 здание и сооружение. Приоритетами, как заявил министр обороны, по-прежнему остаются обеспечение сил и средств ядерного сдерживания, а также размещение новых образцов вооружения и техники. Шойгу подчеркнул, что новая инфраструктура обеспечивает надлежащее хранение вооружения и оснащена современными системами безопасности.

"Надеюсь, что 2020 год у нас увенчается завершением строительства всех, я еще раз повторяю - всех - арсеналов для хранения оружия, вооружения, боеприпасов", - сказал Шойгу, добавив, что "это во многом будет способствовать серьезному повышению, а если говорить точнее, то приведет к кардинальному повышению безопасности хранения, эксплуатации, а самое главное - это, конечно, увеличит сроки хранения, а за счет этого серьезным образом снизит финансовую нагрузку на наш бюджет".

"Я абсолютно уверен в том, что мы поставленные задачи по этим объектам выполним, и те пробелы, которые у нас существовали в прошлые годы, будут закрыты уже в этом году", - заявил министр обороны. Продолжается строительство постоянного и служебного жилья для военнослужащих и членов их семей, возводятся объекты военной медицины и военного образования. "В целом капитальное строительство идёт с опережением - на сегодняшний день введено в строй 2378 зданий и сооружений, что на 13 процентов превышает показатель прошлого года", - подчеркнул Шойгу.

Цели единых дней военной приемки

Глава Минобороны отметил, что регулярное проведение единых дней военной приемки выполнило поставленные цели, "чтобы предприятия работали планомерно, ровно, уверенно сдавали нам военную продукцию, чтобы не было никакой штурмовщины, авралов и прочих вещей".

"Своей цели мы добились, сдача идет планово, многое из того, что на сегодняшний день поступает в войска, имеет замечательное качество, хорошо отработано и в тех количествах, которые заложены в планах гособоронзаказа на 2019 год", - отметил Шойгу.

Доля образцов современного вооружения и военной техники в войсках достигнет 68,2% к концу 2019 года, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. "Набранные темпы поставок вооружения и военной техники позволят к концу года достичь заданного уровня оснащенности современными образцами 68,2%, что соответствует заданным параметрам", - сказал он.

Современные образцы вооружения

"Продолжается перевооружение Ракетных войск стратегического назначения современными образцами вооружения и военной техники. Для этих целей приняты девять баллистических ракет, девять пусковых установок грунтового базирования и 15 единиц средств обеспечения и связи", - сказал заместитель министра обороны.

По словам Криворучко, в течение года в интересах Военно-морского флота приняты корвет проекта 22800 "Советск", малое гидрографическое судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий" и три дивизионных комплекта берегового ракетного комплекса "Бастион". Подводная лодка проекта 949А "Омск" и малый ракетный корабль проекта 12341 "Смерч" прошли ремонт с модернизацией.