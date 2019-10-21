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Пуск одной из ракет с подлодки "Рязань" отменили в ходе учений "Гром-2019"

В Минобороны назвали информацию о нештатной ситуации с ракетой не соответствующей действительности
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© Владимир Саяпин/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Запуск одной из баллистических ракет с атомной подлодки "Рязань" был отменен в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Гром-2019" после оценки состояния ракеты перед стартом. Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

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Как сообщили ранее "Ведомости", атомная подлодка "Рязань" на учениях выстрелила по полигону Чижа одной баллистической ракетой Р-29Р, вторая ракета не вышла из шахты, субмарина вернулась вместе с ней в базу. По данным издания, нештатная ситуация могла случиться из-за отказа систем на подводном крейсере.

"Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки "Рязань", полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе. Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты СКШУ "Гром", - говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве назвали информацию о нештатной ситуации с ракетой не соответствующей действительности. В Минобороны добавили, что целью учений была проверка системы боевого управления вооруженными силами, "а не способность провести пуски максимального количества ракет".

"Окончательное решение о количестве запускаемых межконтинентальных баллистических ракет принимается с пункта управления Вооруженных сил Российской Федерации, исходя из особенностей условной оперативной обстановки и конкретных учебно-боевых задач по нанесению поражения условному противнику", - пояснили в министерстве.

В Минобороны сообщили, что все задачи, предусмотренные в ходе учений, "были выполнены в полном объеме, ракеты достигли заданных полигонов, поразив условные цели и подтвердив заданные характеристики".

По данным ведомства, ранее на брифинге для иностранных военных атташе "было доведено максимальное количество пусков ракетных комплексов различных типов, которые могли быть задействованы на учении" (заявлялось о планах запустить две ракеты Р-29Р по полигону Чижа - прим. ТАСС).

Учения "Гром-2019"

Учения "Гром-2019" проходили с 15 по 17 октября, в них участвовали около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, 105 летательных аппаратов различного назначения, в том числе пять стратегических ракетоносцев, 15 надводных кораблей и пять атомных подводных ракетоносцев, а также 310 единиц боевой и специальной техники.

17 октября в ходе эпизода учений под руководством президента РФ Владимира Путина были выполнены запуски баллистических ракет. Как сообщали в Минобороны, из акватории Баренцева и Охотского морей ракетные подводные лодки стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов осуществили пуски баллистических ракет по полигонам Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области.

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