Двигатель ВК-2500П для перспективных боевых вертолетов Ми-28НМ вышел на госиспытания

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Вертолетный двигатель ВК-2500П, которым оснащаются новейшие модернизированные боевые вертолеты Ми-28НМ, проходит государственные испытания и сертификацию в интересах Минобороны России. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор АО "ОДК-Климов" Александр Ватагин.

"ВК-2500П - последняя разработка, считается лучшим мотором. В нем полностью цифровое управление. С этим мотором будут летать наши новые вертолеты Ми-28НМ, которые в скором времени начнут поступать в российские войска. На сегодняшний день начаты госиспытания, сертификация для Минобороны ВК-2500П", - сообщил Ватагин.

По его словам, ключевой особенностью нового двигателя является наличие электронной системы автоматического управления типа FADEC. Это позволяет установить двигатель ВК-2500П на все изделия, штатно оснащаемые двигателями ТВ3-117 и ВК-2500.

"Мы считаем, что очень целесообразно переходить на этот мотор, потому что он имеет совершенно другие ресурсы, облегчает процесс управления машиной. Ни у кого ничего подобного нет", - подчеркивает Ватагин.

По его словам, в новом моторе реализована возможность не терять управления двигателем даже в случае полного выхода из строя электроники, что повышает безопасность вертолетов. "То есть с точки зрения боевой живучести это уникальная вещь, такого еще никто не реализовал", - поясняет собеседник.

Двигателями ВК-2500 оснащаются вертолеты семейств Ми-8/17, Ми-24/35 и Ка-50/52, а также гражданские Ка-32. Модификация ВК-2500П использована в Ми-28НМ - модернизированной версии боевого вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Кроме того, как ожидается, именно этот двигатель будет использован в разрабатываемом в России перспективном палубном вертолете, известном как "Минога".