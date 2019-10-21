Испытанный в Краснодаре комплекс против беспилотников покажут на "Интерполитехе-2019"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) представит недавно испытанный в аэропорту Краснодара комплекс противодействия беспилотникам "Атака-DBS", а также другие новинки на выставке средств обеспечения госбезопасности "Интерполитех-2019", которая пройдет с 22 по 25 октября в Москве. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы холдинга.

"НПП "Алмаз" на "Интерполитехе-2019" покажет автоматизированный комплекс противодействия беспилотникам "Атака-DBS", который идентифицирует дрон по принципу "свой - чужой" и в случае, если полет не санкционирован, блокирует каналы связи и навигации аппарата", - сообщили в холдинге.

Также впервые будет демонстрироваться стационарный железнодорожный инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК). Комплекс уже установлен на крупнейшем транзитном железнодорожном пункте пропуска на российско-китайской границе в Забайкальске. "Он способен осуществлять контроль содержимого железнодорожных вагонов без вскрытия контейнеров и без остановки состава при его движении со скоростью до 70 км/ч", - пояснили в пресс-службе.

Входящий в состав "Росэлектроники" Омский НИИ приборостроения представит радиостанцию "Яблоко-1М" для связи с аварийно-спасательными силами ВМФ РФ, судовую программируемую радиостанцию "Аметист", автоматизированную цифровую носимую радиостанцию "Тропа". Также институт привез на выставку специальную боевую разведывательную машину на базе бронеавтомобиля "Тигр", премьера которой состоялась на форуме "Армия-2019".

Кроме того, Рязанский радиозавод представит учебно-тренажерный комплекс КУТС-Е, на котором с помощью технологии виртуальной реальности осуществляется подготовка специалистов связи. На стенде ОАО "Электросигнал" можно будет ознакомится с радиостанциями КВ- и УКВ-диапазонов, а также с многоцелевым комплексом "Аргон", предназначенным для организации связи между группами абонентов с выходом в сети общего пользования.