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Два ракетоносца Ту-160 совершат полет в ЮАР

Целью визита является развитие двустороннего военного сотрудничества, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Два стратегических бомбардировщика ВКС России Ту-160 выполнят полет в Южно-Африканскую Республику. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в понедельник.

"Авиагруппа Воздушно-космических сил России в составе двух стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолетов военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан" посетит Южно-Африканскую Республику. Целью визита является развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, этот визит "будет способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран". "Всесторонние дружественные отношения между Россией и ЮАР строятся в духе стратегического партнерства и взаимопонимания", - добавили в министерстве.

Теги
ЮАРРоссия
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Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнят полет в ЮАР
Цель визита - развитие двустороннего военного сотрудничества, уточнили в Минобороны
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