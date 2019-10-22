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Члены экспедиции на Землю Франца-Иосифа отпугивали белых медведей жужжанием беспилотников

Руководитель медиагруппы РГО в экспедиции Леонид Круглов отметил, что иногда на высадках было поблизости по четыре медведя, которые мешали участникам экспедиции

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Участники комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) на архипелаг Земля Франца-Иосифа отпугивали белых медведей с помощью квадрокоптеров. Об этом сообщил во вторник командир поискового отряда Северного флота Денис Крец.

"К одной из несомненных удач экспедиции стоит отнести привлечение киногруппы от Русского географического общества как с точки зрения качества освещения событий, происходящих во время нашего похода, так и с точки зрения использования ее беспилотных летательных аппаратов, квадрокоптеров, для проведения разведки и отпугивания белых медведей в целях безопасности личного состава экспедиции", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Как пояснил руководитель медиагруппы РГО в экспедиции, кинодокументалист Леонид Круглов, коптеры оказались самым эффективным средством от белых медведей, так как животные пугаются их жужжания. "Он жужжит, в некоторых случая это нам помогало - мы отпугивали медведей", - пояснил он. Круглов добавил, что иногда на высадках было поблизости по четыре медведя, которые мешали участникам экспедиции.

Экспедиция на архипелаг Земля Франца-Иосифа была анонсирована президентом РГО Сергеем Шойгу весной 2019 года и продолжалась с 15 августа по 27 сентября 2019 года. Участники экспедиции, в частности, провели в Арктике ряд уникальных экспериментов, в том числе отправили письма в бутылках и создали склад продуктов для долгого хранения, который должен быть открыт через 50 лет. Также благодаря экспедиции на картах появятся ряд новых объектов, например новый остров заливе Гунтера.

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