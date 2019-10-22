АПЛ "Князь Владимир" в 2019 году выполнит стрельбу "Булавой"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 955А "Князь Владимир" до конца года выполнит в рамках государственных испытаний стрельбу основным вооружением - ракетным комплексом с баллистической ракетой "Булава". Об этом сообщил ТАСС во вторник командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

"Планами предусмотрено завершение испытаний и передача ракетного крейсера в состав ВМФ в конце 2019 года. На завершающем этапе предусмотрены испытания всех видов вооружения, в том числе основного - ракетного", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о сроках окончания госиспытаний "Князя Владимира".

Командующий добавил, что передача корабля в состав ВМФ "пройдет под елочку", то есть в декабре этого года. Он добавил, что подлодка будет нести службу в составе Северного флота.

Построенный на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) головной подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" предназначен для выполнения задач ядерного сдерживания. Основное вооружение корабля - 16 баллистических ракет "Булава".