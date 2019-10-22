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Два российских Ту-95МС выполнили полет над Японским, Желтым и Восточно-Китайским морем

В Минобороны России сообщили, что на отдельных этапах маршрута экипажи бомбардировщиков сопровождали истребители Южной Кореи и Японии
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили полет над нейтральным водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей", - сказали в ведомстве. В министерстве добавили, что в эскорт бомбардировщиков входили истребители Су-35С и самолеты дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50.

На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 ВВС Южной Кореи и F-2 ВВС Японии.

"Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - отметили в российском военном ведомстве.

Во вторник официальный представитель Министерства национальной обороны Республики Корея сообщил ТАСС, что шесть самолетов российских ВКС (один A-50, три Су-27 и два Ту-95) вошли сегодня в 09:23 (03:23 мск) в южнокорейскую зону опознания ПВО в районе к северу от острова Уллындо в Японском море. Спустя семь минут они покинули ее и затем еще несколько раз на протяжении последующих шести часов входили в пределы этой зоны, утверждает представитель Минобороны республики. При этом самолеты не нарушили воздушное пространство страны.

Опознавательная зона ПВО Южной Кореи охватывает не только воздушное пространство страны, но и частично район, относящийся к международному воздушному пространству. Несмотря на это, южнокорейские военные требуют заранее предупреждать о намерении войти в опознавательную зону и целях полета. Обычно, если этого не происходит, они поднимают на перехват авиацию даже при отсутствии нарушения воздушного пространства Южной Кореи.

Теги
ЯпонияРоссияРеспублика Корея
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