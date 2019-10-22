Объем поставок вооружений РФ в страны Африки может составить 30-40% российского экспорта

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Глава ФС ВТС Дмитрий Шугаев оценивает объем экспорта вооружений в страны Африки на уровне 30-40% от всего экспорта российского оружия. Об этом он рассказал журналистам.

"Так, если взять весь континент африканский, он [объем экспорта вооружений] не маленький. Примерно от 30 до 40% (от российского экспорта вооружений, - прим. ТАСС)", - сказал он.

Шугаев не стал уточнять конкретные цифры и суммы. При этом, по его словам, на предстоящем саммите Россия - Африка не ожидается подписания контрактов по ВТС. "Мы этой цели не ставим, специально ничего не подгоняем", - сказал он, отметив, что саммит посвящен решению общих проблем и тем отличается от двусторонних переговоров.

Шугаев рассказал, что на приуроченной к саммиту выставке российские оборонщики представят истребитель Су-35, вертолет Ми-35, многофункциональный вертолет "Ансат" и т.д.