Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Российские саперы разминируют территорию около объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в Лаосе

Военные очистят территорию, примыкающую к Долине кувшинов в провинции Сиангкхуанг

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российские саперы из Международного противоминного центра ВС России прибыли в Лаос для гуманитарного разминирования территории республики. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Минобороны РФ.

"Уже второй год подряд отряд Международного противоминного центра приезжает для оказания содействия в разминировании территории Лаосской Народно-Демократической Республики. Гуманитарное разминирование будет проведено в период с октября 2019 года по март 2020 года. Кроме того преподаватели Центра обучают и готовят лаосских специалистов к использованию российских средств разминирования и защиты сапера, а также правильному порядку выполнения задач разминирования", - приводят в военном ведомстве слова главы делегации полковника Сергея Куликова.

В министерстве пояснили, что 34 российским саперам предстоит разминировать местность около города Пхонсаван в провинции Сиангкхуанг в 175 км от Вьентьяна. "На территории провинции находится знаменитая Долина кувшинов, в 2019 году объекту был присвоен статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Очистке подлежит территория, непосредственно примыкающая к долине", - отметили в Минобороны России.

После разминирования на очищенной от взрывоопасных предметов территории будет построена социальная и транспортная инфраструктура.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Экспорт российского вооружения
Поставки в Турцию Су-35 и Су-57 не обсуждались на переговорах Путина и Эрдогана
По словам главы ФСВТС Дмитрия Шугаева, еще рано говорить о проведении контрактных переговоров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС