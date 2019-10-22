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Шойгу заявил, что РФ оценит потребность в дополнительных силах для патрулирования в Сирии

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Патрулирование территории Сирии по новым договоренностям РФ и Турции потребует привлечения дополнительных сил и техники. Об этом заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу по итогам переговоров президента РФ Владимир Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"По поводу дополнительных сил, мы, естественно считаем, мы сразу, сходу сказать этого не можем, но [очевидно] то, что потребуется дополнительная техника для патрулирования, все-таки граница достаточно протяженная, и патрулирование должно быть серьезным и основательным, чтобы нам не допустить каких-то серьезных инцидентов, тем более, что патрулирование будет совместным", - сказал министр.

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