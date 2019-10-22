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Уникальное подземное хранилище ГСМ в Крыму введут в эксплуатацию после ремонта 1 декабря

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков отметил, что в ходе работ применялись современные оборудование и материалы, изготовленные в России

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков во вторник проверил ход восстановления уникального подземного хранилища горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Крыму, которое планируется ввести в эксплуатацию 1 декабря.

Восстановление подземного хранилища штольни № 1 проводится для хранения ГСМ для соединений и частей Черноморского флота, повышения их защищенности и живучести. Подземное сооружение было построено в 1970-х годах. За прошедшее время оно пришло в негодность и не отвечало современным требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности. Общий объем хранилища более семи железнодорожных эшелонов.

"Произведен ремонт входной группы, обустроена технологическая площадка, въездные ворота оборудованы системой контроля управлением доступом. В процессе проведения ремонта технологических помещений штольни № 1 проводились гидроизоляционные работы, укрепление разрушающихся горных пород и бетонных конструкций", - сказал Булгаков.

Как подчеркнул замминистра обороны, в ходе работ применялись современные оборудование и материалы, изготовленные в России по программе импортозамещения. "В составе комплекса работ на объекте выполнены ремонт железобетонных оснований, устройство систем антикоррозийной защиты, обшивка стенок резервуара новым листовым металлом, а также установлены новые системы пожаротушения, насосно-фильтрационное оборудование, заменен технологический трубопровод, оборудована система современной комплексной безопасности", - добавил он.

Теги
РоссияБулгаков, Дмитрий ВитальевичКрымСевастополь
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