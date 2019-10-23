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Кризис в Сирии

Военная полиция России в Сирии провела патрулирование окрестностей Евфрата под Манбиджем

Маршрут патрулирования прошел вдоль передовых позиций Сирийской арабской армии в нескольких километрах от деревни Кейрата на реке Саджур

МАНБИДЖ /Сирия/, 23 октября. /ТАСС/. Военная полиция Вооруженных сил РФ в провинции Алеппо занялась патрулированием передовых позиций сирийской армии к северо-востоку от города Манбидж, который в октябре перешел под контроль Дамаска. Об этом сообщил журналистам представитель военной полиции.

"Маршрут патрулирования прошел вдоль передовых позиций Сирийской арабской армии в нескольких километрах от деревни Кейрата на реке Саджур, недалеко от ее впадения в Евфрат", - сказал российский офицер. Еще 10 дней назад, добавил он, этот район патрулировали американские военные, которых с началом турецкой военной операции на севере Сирии командование вывело в направлении иракской границы.

По Саджуру в последние дни прошла линия разграничения между сирийской армией и боевиками антиправительственных группировок, которые выступили на стороне Анкары в рамках ее операции в Сирии. Целью операции, о начале которой было объявлено 9 октября, является создание буферной зоны вдоль турецкой границы.

"Кроме того, патрулирование осуществлялось и к юго-востоку от Кейраты, в районе Кара-Козака. Сейчас здесь тоже позиции сирийской армии", - сказал российский офицер. Небольшой населенный пункт Кара-Козак расположен на левом берегу Евфрата, сразу за мостом у трассы М4, которая проходит через провинции Алеппо, Ракка и Хасеке на севере Сирии и поворачивает в Ирак в направлении города Мосул. "Через данный мост идет основной поток товаров, переезжают люди. Ближайшая такая переправа находится только в городе Ракка, более чем в 100 км к юго-востоку", - уточнил представитель военной полиции.

В середине октября на российской авиабазе Хмеймим прошли переговоры между представителями курдской стороны и правительства Сирии. В результате Дамаск получил возможность восстановить суверенитет над территориями, которые после разгрома группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) перешли под контроль коалиции "Силы демократической Сирии", основу которой составляют курдские военизированные формирования. Дамаск вернул контроль, в частности, над городами Ракка, Хасеке, Камышлы, Манбидж и Айн аль-Араб (Кобани).

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
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