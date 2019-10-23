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Саммит Россия – Африка

Портфель оружейных заказов с африканскими странами составляет $14 млрд

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев отметил, что в Африке присутствует практически вся номенклатура военной техники России

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Общий объем заказов с африканскими странами по линии военно-технического сотрудничества составляет $14 млрд, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в преддверии открытия саммита Россия - Африка.

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"Общий объем [заказов] - $14 млрд. Это портфель заказов, приходящийся на континент (имеется в виду Африка - прим. ТАСС)", - сказал Шугаев в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, среди приоритетов отмечается послепродажное обслуживание, которое касается не только модернизации, но и технического обслуживания техники. В Африке, отметил Шугаев, "присутствует практически вся номенклатура нашей военной техники, в том числе вертолеты, системы ПВО".

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

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РоссияСаммит Россия – Африка
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