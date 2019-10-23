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Саммит Россия – Африка

Россия завершила поставки Анголе российских истребителей Су-30К

В мае сообщалось о завершении поставок 12 доработанных истребителей Анголе

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Ангола получила российские истребители Су-30К, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в преддверии открытия саммита Россия - Африка.

"Осуществлена поставка наших истребителей Су-30К [в Анголу]", - сказал Шугаев в интервью телеканалу "Россия-24".

В мае заместитель директора по развитию Белорусского 558-го авиационного ремонтного завода в Барановичах Александр Воробей сообщил о завершении поставок 12 доработанных российских истребителей Су-30К Анголе. Доработка самолетов для Анголы выполнялась по согласованию с АО "Рособоронэкспорт".

Истребители Су-30К были поставлены Индии по контракту 1996 года. Россия забрала их по схеме "трейд-ин" и предложила ряду африканских стран. Ангола в 2013 году приобрела 12 машин, еще для шести "Рособоронэкспорт" пока ищет покупателя.

Белорусский 558-й АРЗ был выбран для выполнения контракта на модернизацию истребителей для Анголы, поскольку еще в советские годы был головным подрядчиком по ремонту истребителей Су-27 (на базе которого создан Су-30).

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

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АнголаРоссияСаммит Россия – Африка
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