На форуме Россия - Африка представили МиГ-35

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. В рамках саммита и экономического форума Россия - Африка в Сочи ОАК представила образцы гражданcкой и военной продукции, обладающие потенциалом для продвижения на рынке стран Африканского континента. Об этом сообщила пресс-служба ОАК.

"Два самолета SSJ-100 в базовой пассажирской и бизнес-версиях участники саммита смогут увидеть по прилету на стоянке в международном аэропорту Сочи (Адлер). Экспортный вариант авиационного комплекса МиГ-35 будет продемонстрирован непосредственно на территории проведения саммита", - говорится в сообщении.

"Россия обладает огромным опытом и компетенциями в авиационной промышленности. Нам есть, что предложить африканскому рынку. Полагаю, что наших партнеров из Африки могут заинтересовать наши новые гражданские и военные самолеты. С рядом стран уже идут переговоры", - отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Страны Африканского континента привлекательны для продвижения всей линейки самолетов ОАК. Мы готовы предложить нашим потенциальным заказчикам различные варианты сотрудничества. Это не только поставки гражданских, специальных или военных самолетов. Мы готовы рассматривать варианты промышленной кооперации на территории континента. Тем более, исторически мы имеем большой опыт сотрудничества со странами Африки", - заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.