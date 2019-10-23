Российский Су-27 проконтролировал полет бомбардировщика США над Черным морем

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Истребитель ВКС РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября бомбардировщика B-52H ВВС США у границ России над Черным морем. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 19 октября средствами контроля РФ при подлете к акватории Черного моря был взят на сопровождение стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США.

"Приблизившись к государственной границе РФ, бомбардировщик был встречен российским истребителем Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа и сопровождался им на всем участке своего пролета вдоль границы территориальных вод России на расстоянии около 70 км от нее", - уточнили в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что после выполнения задачи Су-27 вернулся на аэродром базирования в Крыму.

Как отмечалось в опубликованном во вторник пресс-релизе командования Вооруженными силами США в Европе, бомбардировщик B-52 совершил 12-часовой полет в районе Черного моря. По данным командования, в ходе полета проводились тренировки с Украиной, Румынией и Грузией.

По данным мониторингового портала PlaneRadar, стратегический бомбардировщик B-52H с бортовым номером 61-0010 приблизился к Крыму вечером 19 октября. На портале охарактеризовали маневры американского самолета как "имитацию бомбардировки".