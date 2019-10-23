Военная полиция РФ выдвинулась на северо-восток Сирии по договоренности Путина и Эрдогана

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российская военная полиция выдвинулась на северо-восток Сирии к территориям, которые граничат с зоной проведения турецкой операции "Источник мира". Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном в среду.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми президентами России и Турции 22 октября в Сочи, сегодня в 12 часов дня колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, подразделения военной полиции окажут помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка. Также они будут патрулировать назначенные районы и окажут содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.