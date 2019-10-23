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Военная операция Турции на севере Сирии

Минобороны показало карту с зоной патрулирования военной полиции России в Сирии

Российские и турецкие военные будут проводить патрулирование в полосе шириной 10 км от границы Сирии с Турцией
Описание
© Минобороны РФ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Министерство обороны России опубликовало на своем сайте карту с зоной патрулирования военной полиции РФ, которая прибыла 23 октября на северо-запад Сирии по договоренности президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

В документе отмечено, что российские и турецкие военные будут проводить патрулирование в полосе шириной 10 км от границы Сирии с Турцией.

Также на карте демонстрируются посты сирийских пограничников вдоль границы, зона отвода курдских формирований и границы остановленной турецкой операции "Источник мира".

Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что операция турецкой армии "Источник мира" в Сирии прекращается, дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько успешно удастся осуществить отвод курдских военизированных формирований.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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