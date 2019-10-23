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Радиолокационные комплексы и фотоловушки в Арктике будут охранять границу

В этого году пограничная служба ФСБ планирует принять на снабжение 10 технических средств

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Погранслужба ФСБ примет в этом году 10 новых приборов и систем для охраны государственной границы. Об этом сообщил сотрудник Пограничной службы ФСБ России Андрей Дорохин на конференции в рамках международной выставки "Интерполитех-2019".

"Сегодня в различной стадии эксплуатационных испытаний находятся девять средств. В стадии завершения сейчас находится процесс принятия на снабжение пограничных органов четырех техсредств охраны границы - это портативные тепловизионные приборы, береговая радиолокационная станция и телевизонная оптическая система. Всего в текущем году планируется принять на снабжение пограничных органов 10 технических средств", - сказал Дорохин.

По его словам, приоритетными разработками являются радиолокационные станции, позволяющие обнаруживать цели за пределами видимого горизонта и адаптированные к применению в условиях Арктики, и стационарные и мобильные прожекторы с дальностью освещения до 10-12 км на сухопутных участках и до 20 км на морских участках. Также он отметил важность средств фотовидеорегистрации автономного применения, так называемых фотоловушек. "Данное направление будет наиболее востребовано в ближайшей перспективе", - подчеркнул сотрудник Погранслужбы. Кроме того, разрабатываются средства наблюдения на беспилотниках, которые могут работать по сигналу техсредств на госгранице.

Среди приоритетных разработок Дорохин отметил сигнализационные приборы и комплексы, работающие от альтернативных источников энергии, мобильные посты технического наблюдения, разворачиваемые на неподготовленных участках местности с автономным электропитанием, мобильные комплексы, оптико-электронные модули дальнего действия и системы видеонаблюдения с камерами общего пользования.

Испытания и импортозамещение

По словам Дорохина, Погранслужбой совместно с научно-исследовательскими учреждениями ведомства и промышленности изучено более 20 разработок, проводятся их эксплуатационные испытания. По итогам уже проведенных испытаний в этом году приняты на снабжение два изделия и завершены испытания 12 техсредств. Дорохин отметил, что ряд средств испытания не выдержали, но после доработок повторно были представлены на испытания. "С учетом внедряемых разработок количество современных изделий достигнет требуемого уровня", - заключил он.

Дорохин также отметил необходимость реализации задачи по импортозамещению и снижению зависимости от комплектующих иностранного производства. "В этой связи среди аналогов технических средств охраны границы возрастает приоритет изделий, разработанных с использованием преимущественно отечественных комплектующих или на отечественной базе", - отметил сотрудник Погранслужбы.

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