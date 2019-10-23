Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 23 октября. /ТАСС/. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 впервые прибыли в Южно-Африканскую Республику, совершив в среду посадку на военно-воздушной базе Waterkloof в непосредственной близости от столицы страны Претории. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события. Они входят в состав авиагруппы ВКС России, которая посещает ЮАР в рамках заключенного летом 1995 года Министерствами обороны обеих стран соглашения о военном сотрудничестве.

Как сообщили в Минобороны РФ, полет самолетов проходил в воздушном пространстве над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана. Его продолжительность составила более 13 часов, за это время "летчики ВКС России преодолели более 11 тыс. км".

Во время полета экипажи самолетов Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе, уточнили в Минобороны РФ. На последних этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители Saab JAS 39 Gripen ВВС ЮАР. Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Никогда ранее стратегические ракетоносцы РФ Ту-160 не находились на территории ЮАР. Как сообщил ТАСС представитель Минобороны ЮАР майор Мотсамаи Маботе, прибытие этих самолетов ВКС России "является премьерой для всей Африки".

Прибытие ракетоносцев совпало с открытием в Сочи первого в истории саммита Россия - Африка. На состоявшейся в среду в Сочи встрече президента РФ Владимира Путина и президента ЮАР Сирила Рамапосы южноафриканский лидер подчеркнул, что его страна привержена стратегическому партнерству с Россией и рассчитывает на расширение связей по самым различным направлениям.

В находящуюся сейчас в ЮАР авиагруппу ВКС РФ, кроме Ту-160, входят самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан". Прибывшие российские военные и эксперты примут участие в семинаре Минобороны ЮАР, посвященном военной тематике. Среди прочего на нем будут обсуждаться вопросы ведения боевых действий, поиска и спасения.

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