Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит Россия – Африка
Обновлено 

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР

Полет продлился более 13 часов. За это время летчики ВКС России преодолели более 11 тыс. км
Ту-160 Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Ту-160
© Марина Лысцева/ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 23 октября. /ТАСС/. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 впервые прибыли в Южно-Африканскую Республику, совершив в среду посадку на военно-воздушной базе Waterkloof в непосредственной близости от столицы страны Претории. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события. Они входят в состав авиагруппы ВКС России, которая посещает ЮАР в рамках заключенного летом 1995 года Министерствами обороны обеих стран соглашения о военном сотрудничестве.

Как сообщили в Минобороны РФ, полет самолетов проходил в воздушном пространстве над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана. Его продолжительность составила более 13 часов, за это время "летчики ВКС России преодолели более 11 тыс. км".

Во время полета экипажи самолетов Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе, уточнили в Минобороны РФ. На последних этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители Saab JAS 39 Gripen ВВС ЮАР. Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Никогда ранее стратегические ракетоносцы РФ Ту-160 не находились на территории ЮАР. Как сообщил ТАСС представитель Минобороны ЮАР майор Мотсамаи Маботе, прибытие этих самолетов ВКС России "является премьерой для всей Африки".

Прибытие ракетоносцев совпало с открытием в Сочи первого в истории саммита Россия - Африка. На состоявшейся в среду в Сочи встрече президента РФ Владимира Путина и президента ЮАР Сирила Рамапосы южноафриканский лидер подчеркнул, что его страна привержена стратегическому партнерству с Россией и рассчитывает на расширение связей по самым различным направлениям.

В находящуюся сейчас в ЮАР авиагруппу ВКС РФ, кроме Ту-160, входят самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан". Прибывшие российские военные и эксперты примут участие в семинаре Минобороны ЮАР, посвященном военной тематике. Среди прочего на нем будут обсуждаться вопросы ведения боевых действий, поиска и спасения.

В новость были внесены изменения (17:50 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЮАРРоссияРамапоса, СирилСаммит Россия – Африка
Реклама на ТАСС
Саммит Россия – Африка
Костин считает, что вопрос списания кредитов ОПК может повлиять на прибыль ВТБ
Глава ВТБ отметил, что в вопросе списания задолженности предприятий ОПК может применяться комбинированный подход
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС