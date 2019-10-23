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Военная операция Турции на севере Сирии
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Российские военные начали патрулировать зону границы Сирии и Турции

В Минобороны сообщили, что российские военные также провели встречу с руководством местной администрации города Кобани, на которой обсудили реализацию положений меморандума
Описание
© Андрей Грязнов/ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российские военные полицейские впервые провели патрулирование на севере Сирии в соответствии с подписанным между РФ и Турцией меморандумом о взаимодействии. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

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"Сегодня российские военные полицейские впервые осуществили патрулирование по назначенному маршруту на севере Сирии в соответствии с меморандумом о взаимодействии между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, подписанным в Сочи 22 октября. По пути следования колонны жители сирийских населенных пунктов приветствовали российских военных полицейских", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные провели встречу с руководством местной администрации города Кобани (Айн-эль-Араб), на которой обсудили вопросы реализации положений меморандума.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

Теги
СирияТурцияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
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