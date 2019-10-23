Шойгу наградил лучших сотрудников финансовых подразделений Минобороны

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в среду вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам финансовых подразделений, отметив их активное участие в контроле расходования средств государственного оборонного заказа.

"Профессиональное и усердное отношение к делу позволяет добиваться высоких результатов в организации и осуществлении финансирования расходов министерства обороны, следить за целевым использованием бюджетных средств при реализации государственного оборонного заказа", - отметил Шойгу, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню финансово-экономической службы Вооруженных сил РФ.

По его словам, "сегодня финансовые органы вооруженных сил успешно реализуют программы социальной защиты военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей, ведут строгий контроль за расходованием средств гособоронзаказа, а также обеспечивают бесперебойное финансирование войск для решения повседневных и внезапных задач любой сложности".

Министр пожелал ветеранам, а также всему личному составу финансовых подразделений крепкого здоровья "чтобы дальше с доблестью и честью выполнять свои обязанности". "Обязанностей много, их огромное количество - это и в первую очередь обеспечение денежным довольствием, пенсионное обеспечение, выполнение всех обязательств по нашим многочисленным задачам, в которых нуждается и военная медицина, и наше образование, и наша культура. Нельзя ни о ком забыть", - перечислил Шойгу.

22 октября финансово-экономической службе российских Вооруженных сил РФ исполнился 101 год. Торжественное мероприятие по случаю праздника прошло в среду в Национальном центре управления обороной РФ.