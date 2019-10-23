Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шойгу наградил лучших сотрудников финансовых подразделений Минобороны

22 октября финансово-экономической службе российских Вооруженных сил России исполнился 101 год

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в среду вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам финансовых подразделений, отметив их активное участие в контроле расходования средств государственного оборонного заказа.

"Профессиональное и усердное отношение к делу позволяет добиваться высоких результатов в организации и осуществлении финансирования расходов министерства обороны, следить за целевым использованием бюджетных средств при реализации государственного оборонного заказа", - отметил Шойгу, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню финансово-экономической службы Вооруженных сил РФ.

По его словам, "сегодня финансовые органы вооруженных сил успешно реализуют программы социальной защиты военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей, ведут строгий контроль за расходованием средств гособоронзаказа, а также обеспечивают бесперебойное финансирование войск для решения повседневных и внезапных задач любой сложности".

Министр пожелал ветеранам, а также всему личному составу финансовых подразделений крепкого здоровья "чтобы дальше с доблестью и честью выполнять свои обязанности". "Обязанностей много, их огромное количество - это и в первую очередь обеспечение денежным довольствием, пенсионное обеспечение, выполнение всех обязательств по нашим многочисленным задачам, в которых нуждается и военная медицина, и наше образование, и наша культура. Нельзя ни о ком забыть", - перечислил Шойгу.

22 октября финансово-экономической службе российских Вооруженных сил РФ исполнился 101 год. Торжественное мероприятие по случаю праздника прошло в среду в Национальном центре управления обороной РФ.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
Реклама на ТАСС
Командир "Сил демократической Сирии" поблагодарил Путина за безопасность курдов
Мазлюм Абди отметил, что "Силы демократической Сирии" оказывают российской военной полиции "всяческую помощь и поддержку"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС