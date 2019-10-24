Генерал сообщил, что военная полиция РФ в Кобани расположится в 2 км от границы с Турцией

КОБАНИ /АЙН-ЭЛЬ-АРАБ, Сирия/, 24 октября. /ТАСС/. База российской военной полиции в окрестностях сирийского Кобани (Айн-эль-Араб) расположена в 2 км от границы с Турцией, рассказал журналистам представитель командования группировки российских войск в Сирии Игорь Серицкий.

"Согласно достигнутым договоренностям между главами Российской Федерации и Турецкой Республики [Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом], с полудня 23 октября подразделения военной полиции РФ приступили к патрулированию вдоль сирийско-турецкой границы. В зоне патрулирования находится в том числе город Айн-эль-Араб, так далеко за Евфратом наши военные полицейские еще не были. База располагается на погранзаставе в нескольких километрах от Айн-эль-Араба и в двух километрах от турецкой территории. С нее хорошо просматриваются как сама граница, так и окрестности города", - сказал Серицкий.

Он отметил, что база находится на господствующей высоте и оборудована в том числе вышкой связи. Отсюда российские военные полицейские вместе с сирийскими пограничниками будут контролировать вывод из приграничной зоны курдских формирований.

Министр гражданской обороны в администрации "Сил демократической Сирии" (СДС) Осман Шейх Хасен, который встречал прибывшую в Кобани колонну российских бронеавтомобилей "Тигр", выразил готовность содействовать по всем возникающим вопросам. "Мы понимаем важность вашего нахождения в этом районе и, конечно, готовы сотрудничать", - заверил представитель СДС.

Ситуация в Кобани

Город Кобани на востоке провинции Алеппо перешел под контроль сирийского правительства несколько дней назад. До этого, с января 2015 года, когда курдские отряды и их союзники отстояли город от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", город контролировали силы СДС.

Отход курдов связан с тем, что 9 октября Турция начала на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира", целью которой заявлено создание на сирийской территории вдоль общей границы буферной зоны шириной 30 км. Поддерживающие СДС Соединенные Штаты и Турция 17 октября договорились о приостановке операции на 120 часов, чтобы позволить курдским силам, которые составляют основу "Сил демократической Сирии", покинуть буферную зону.

Путин и Эрдоган 22 октября в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации. В соответствии с документом российская военная полиция и сирийская армия 23 октября вошли в районы, граничащие с зоной турецкой операции. Курдам было дано еще 150 часов, чтобы покинуть 30-километровую зону. Вечером 23 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в разговоре с главнокомандующим СДС Мазлюмом Абди заверил, что мирным жителям в этой зоне нет необходимости покидать дома - их безопасность будут гарантировать россияне и сирийские военные. Абди, как сообщало российское военное ведомство, поблагодарил РФ и Путина за обеспечение безопасности курдов и "шаги, которые предприняты для прекращения боевых действий".