Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генерал сообщил, что военная полиция РФ в Кобани расположится в 2 км от границы с Турцией

По словам представителя командования группировки российских войск в Сирии Игоря Серицкого, база находится на господствующей высоте и оборудована в том числе вышкой связи

КОБАНИ /АЙН-ЭЛЬ-АРАБ, Сирия/, 24 октября. /ТАСС/. База российской военной полиции в окрестностях сирийского Кобани (Айн-эль-Араб) расположена в 2 км от границы с Турцией, рассказал журналистам представитель командования группировки российских войск в Сирии Игорь Серицкий.

"Согласно достигнутым договоренностям между главами Российской Федерации и Турецкой Республики [Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом], с полудня 23 октября подразделения военной полиции РФ приступили к патрулированию вдоль сирийско-турецкой границы. В зоне патрулирования находится в том числе город Айн-эль-Араб, так далеко за Евфратом наши военные полицейские еще не были. База располагается на погранзаставе в нескольких километрах от Айн-эль-Араба и в двух километрах от турецкой территории. С нее хорошо просматриваются как сама граница, так и окрестности города", - сказал Серицкий.

Он отметил, что база находится на господствующей высоте и оборудована в том числе вышкой связи. Отсюда российские военные полицейские вместе с сирийскими пограничниками будут контролировать вывод из приграничной зоны курдских формирований.

Министр гражданской обороны в администрации "Сил демократической Сирии" (СДС) Осман Шейх Хасен, который встречал прибывшую в Кобани колонну российских бронеавтомобилей "Тигр", выразил готовность содействовать по всем возникающим вопросам. "Мы понимаем важность вашего нахождения в этом районе и, конечно, готовы сотрудничать", - заверил представитель СДС.

Ситуация в Кобани

Город Кобани на востоке провинции Алеппо перешел под контроль сирийского правительства несколько дней назад. До этого, с января 2015 года, когда курдские отряды и их союзники отстояли город от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", город контролировали силы СДС.

Отход курдов связан с тем, что 9 октября Турция начала на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира", целью которой заявлено создание на сирийской территории вдоль общей границы буферной зоны шириной 30 км. Поддерживающие СДС Соединенные Штаты и Турция 17 октября договорились о приостановке операции на 120 часов, чтобы позволить курдским силам, которые составляют основу "Сил демократической Сирии", покинуть буферную зону.

Путин и Эрдоган 22 октября в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации. В соответствии с документом российская военная полиция и сирийская армия 23 октября вошли в районы, граничащие с зоной турецкой операции. Курдам было дано еще 150 часов, чтобы покинуть 30-километровую зону. Вечером 23 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в разговоре с главнокомандующим СДС Мазлюмом Абди заверил, что мирным жителям в этой зоне нет необходимости покидать дома - их безопасность будут гарантировать россияне и сирийские военные. Абди, как сообщало российское военное ведомство, поблагодарил РФ и Путина за обеспечение безопасности курдов и "шаги, которые предприняты для прекращения боевых действий".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
Реклама на ТАСС
Командир "Сил демократической Сирии" поблагодарил Путина за безопасность курдов
Мазлюм Абди отметил, что "Силы демократической Сирии" оказывают российской военной полиции "всяческую помощь и поддержку"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС