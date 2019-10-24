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Источник опроверг информацию, что РФ направит Армении ноту из-за срыва оружейного тендера

Собеседник ТАСС подчеркнул, что информация в некоторых СМИ не соответствует действительности

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Информация СМИ о том, что Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, не соответствует действительности. Об этом сообщил ТАСС близкий к ситуации источник.

"Это сообщение не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что МИД РФ якобы направит Армении ноту из-за того, что выдвинутые Ереваном дополнительные условия проведения оружейного тендера привели к тому, что в нем не смогла принять участие российская компания Orsis (часть компании "Промтехнологии"), производящая винтовки.

Теги
АрменияРоссия
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