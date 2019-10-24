Экс-глава Генштаба ВС РФ: Украине от СССР досталось более передовое оружие, чем России

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. После распада Советского Союза Украине перешло самое передовое вооружение того времени, заявил в четверг на пресс-конференции в ТАСС экс-начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Николай Макаров.

По его словам, Вооруженные силы СССР вкупе со странами Варшавского договора могли решить любую поставленную перед ними задачу. На вооружении стояло самое передовое вооружение в мире.

"Я был свидетелем развала Советского Союза, раздела Вооруженных сил. К сожалению, Вооруженным силам РФ досталось далеко не самое лучшее вооружение. Западный округ, Белорусский округ, Киевский округ, Одесский округ были передовым эшелоном. Техника там была наиболее свежая, потому что понимали, если вдруг будут какие-то задачи, то их придется решать именно этим формированиям", - сказал он.

Макаров добавил также, что Вооруженные силы РФ в конце 90-х - начале 2000-х годов находились на грани краха. "В конце 90-х - начале 2000-х годов Вооруженные силы находились в критической точке своего развития, за которой уже виделись угроза неизбежного краха", - сказал он на презентации своих книг "На службе России" и "Армия на изломе".

Макаров пояснил, что потенциал СССР был полностью исчерпан, остались одни проблемы, которые росли, как снежный ком. Он отметил, что за пять лет командования Сибирским округом (с 2002-го по 2007 год) не было получено ни одного образца вооружений.

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