Военная полиция РФ осуществила патрулирование по новому маршруту на границе Сирии и Турции

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российская военная полиция осуществила патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы по новому маршруту. Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном в четверг.

"24 октября сего года колонна российской военной полиции осуществила патрулирование по новому маршруту вдоль сирийско-турецкой границы", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что "протяженность маршрута патрулирования от города Камышлы на севере Сирии до населенного пункта Абуда составила свыше 60 км". Российская военная полиция оказывает помощь "в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, осуществляет патрулирование в назначенных районах". Также она оказывает содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

Днем в среду в Минобороны России сообщили о выдвижении военной полиции на северо-восток Сирии. Вечером стало известно об осуществлении первого патрулирования по назначенному маршруту.