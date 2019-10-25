Источник: первый модернизированный ракетоносец Ту-22М3М выполнил 18 успешных полетов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Первый образец модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М к концу октября выполнил 18 успешных полетов в рамках летных испытаний. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"К настоящему времени Ту-22М3М совершил 18 полетов в ходе заводских летных испытаний", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что полеты выполнялись в светлое и темное время суток.

До конца текущего года, добавил источник, Ту-22М3М еще несколько раз поднимется в воздух в рамках заводских испытаний. Кроме того, по информации собеседника агентства, до конца 2019 года планируется подключить к заводским испытаниям второй опытный образец Ту-22М3М.

Если полеты первого Ту-22М3М пройдут штатно, в конце 2020 года могут начаться государственные испытания этого самолета на аэродроме Ахтубинск 929-го Государственного летно-испытательного центра Минобороны РФ.

В ПАО "Туполев" отказались комментировать предоставленную источником информацию.

Самолет

Новейший модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М совершил первый полет 28 декабря 2018 года. Самолет не имел вооружения, полет проходил на высоте 1500 м и длился 37 минут. Бомбардировщик пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Олега Петунина.

По информации ПАО "Туполев", ракетоносец обладает расширенным боевым потенциалом и увеличенным радиусом действия. Экс-главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев, возглавляющий комитет Совфеда по обороне и безопасности, рассказывал, что модернизированная версия бомбардировщика сможет нести крылатые ракеты Х-32 и гиперзвуковые ракеты.

Ранее замминистра обороны России Алексей Криворучко заявлял, что серийное производство бомбардировщика начнется в ближайшее время.