Россия дополнительно перебросила в Сирию 300 военных полицейских из Чечни

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Россия дополнительно перебросила в Сирию еще около 300 военных полицейских из Чечни для выполнения спецзадач в 30-километровой зоне на сирийско-турецкой границе. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в пятницу.

"Около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения специальных задач", - говорится в релизе. В сообщении уточняется, что военнослужащие отправились с аэродрома в Северной Осетии.

Также с аэродромов Ростовской области и Краснодарского края на авиабазу Хмеймим самолетами военно-транспортной авиации для военных полицейских перебросят более 20 бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У".

Военные приступят к выполнению задач в ближайшее время. Как отмечают в ведомстве, они будут обеспечивать безопасность населения, поддерживать правопорядок и патрулировать назначенные районы. Также полицейские окажут содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны вместе с вооружением на 30 км от сирийско-турецкой границы.

В Минобороны уточнили, что в Сирию прибыли наиболее подготовленные военнослужащие, с опытом таких операций, прошедшие обучение в Центре военной полиции во Владикавказе.

Первая группа военных полицейских прибыла в Сирию 23 октября, в тот же день она приступила к выполнению задач в 30-километровой зоне у сирийско-турецкой границы.

Меморандум

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.