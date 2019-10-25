Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: главный штаб ВМФ России возглавит адмирал Александр Витко

Все необходимые для этого документы подготовлены, отметил собеседник агентства
Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом Александр Витко Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом Александр Витко
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко станет новым начальником Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в Минобороны.

Спецпроект на тему
Боевые корабли ВМФ России ТАСС рассказывает о боевом составе Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов

"Главный штаб ВМФ возглавит адмирал Александр Витко, на этом посту он заменит вице-адмирала Андрея Воложинского. Как ожидается, назначение состоится в ноябре текущего года. Все необходимые для этого документы подготовлены", - рассказал собеседник агентства.

В Главном штабе ВМФ не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Адмирал Витко родился 13 сентября 1961 года в Витебске (Белоруссия). Окончил высшее военно-морское училище им. Нахимова в Севастополе. С 1984 по 2006 годы прошел путь от помощника командира ракетного катера до командующего войсками и силами на Северо-Востоке России. В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию по стратегии и тактике современного морского боя. В 2009-2013 годах - заместитель командующего Северным флотом, в 2013-2018 - командующий Черноморским флотом. С 2018 года - заместитель главкома ВМФ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Известия": командиров в армии будут наказывать за нарушение распорядка подчиненных
Как сообщил изданию источник в Минобороны РФ, такая мера была принята в связи с ростом количества жалоб военнослужащих
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС