Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Летчики ВВО приступили к освоению новых арктических вертолетов в Хабаровском крае

После прохождения переобучения технику направят на военный аэродром в арктической зоне округа на смену Ми-8АМТШ

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Летчики в Хабаровском крае приступили к изучению новых для них арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА, говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа (ВВО), распространенном в пятницу.

"Впервые в Восточном военном округе на базе соединения армейской авиации округа, дислоцированного в Хабаровском крае, стартовали сборы с летчиками по изучению новых арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, вертолеты были переданы из Центра боевого применения и переучивания летного состава, дислоцированного в Торжке Тверской области. После прохождения переобучения их направят на военный аэродром в арктической зоне округа на смену Ми-8АМТШ.

В сообщении отмечается, что "летчики уже выполнили первые полеты".

Вертолет Ми-8АМТШ-ВА создан специально для Арктики. Контракт на поставку вертолетов для арктических бригад был подписан в феврале 2016 года. Новая версия отличается от базовой главным образом улучшенной теплоизоляцией, пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием (в том числе инерциальной системой навигации, работающей в отсутствие спутниковых сигналов), системой подогрева двигателей и трансмиссии, позволяющей оперативно запускать двигатели при температуре меньше 40 градусов ниже нуля.

На вертолете возможна установка до четырех дополнительных топливных баков. Во время тестового полета с дополнительными топливными баками вертолет смог пролететь без дозаправки более 1400 км.

Теги
РоссияАрктика сегодня
Реклама на ТАСС
Источник: главный штаб ВМФ России возглавит адмирал Александр Витко
Все необходимые для этого документы подготовлены, отметил собеседник агентства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС