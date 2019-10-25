Телеканал "Звезда" опубликовал видео переброски военных полицейских в Сирию

Телеканал "Звезда" опубликовал видео переброски около 300 военных полицейских из Чечни. Как ожидается, они будут выполнять специальные задачи в 30-километровой зоне на сирийско-турецкой границе.
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Около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Вооруженных Сил РФ, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения специальных задач. В ближайшее время военные полицейские приступят к выполнению задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка, осуществлению патрулирования в назначенных районах, а также оказанию содействия по выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. В Сирию прибыли наиболее подготовленные бойцы, имеющие опыт подобных операций, прошедшие обучение в Центре военной полиции во Владикавказе. Также с аэродромов в Ростовской области и Краснодарского края на авиабазу Хмеймим в Сирии доставляются свыше 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У», на которых российские военные полицейские будут выполнять специальные задачи. #tvzvezda #телеканалзвезда #САР #военнаяполиция #Сирия #армия
Военнослужащие отправились с аэродрома в Северной Осетии. С аэродромов Ростовской области и Краснодарского края на авиабазу Хмеймим самолетами военно-транспортной авиации перебросят более 20 бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У".