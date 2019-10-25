Шойгу: выход США из ДРСМД может вызвать гонку вооружений в Европе, Азии и на Тихом океане

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Гонка вооружений в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона может стать следствием выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.

"Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ставит под угрозу систему стратегической стабильности в мире и может спровоцировать новую гонку вооружений, причем не только в Европейском, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Шойгу.

Министр обороны отметил, что "сегодня в межгосударственных отношениях становится нормой применение односторонних, в том числе силовых, действий с нарушением международного права". Он также отметил, что "расширяются масштабы деятельности террористических группировок". "В условиях непростой военно-политической обстановки, - отметил глава Минобороны, - эффективное взаимодействие наших оборонных ведомств как никогда востребовано и актуально".

По его оценке, Белоруссия для России "ближайший сосед и надежный военный союзник". "Наши страны выступают с единых позиций по проблемам международной и региональной безопасности, успешно взаимодействуют в строительстве коллективной обороны. Высокий уровень партнерства позволяет нам качественно и оперативно решать задачи укрепления военной безопасности Союзного государства", - сказал Шойгу.

Меры защиты в ответ на угрозы

Москва и Минск вынуждены принимать меры защиты в ответ на угрозы своей безопасности в связи с наращиванием боевого потенциала НАТО в непосредственной близости у границ Союзного государства России и Белоруссии, заявил Шойгу.

"В противовес размещению войск Североатлантического блока у наших границ и реализации натовской инициативы "четыре по 30" мы вынуждены принимать ответные меры оборонительного характера. В этих целях наращиваем потенциал наших войск, осуществляем их плановое перевооружение", - сказал министр в пятницу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

По словам Шойгу, основное внимание уделяется "развитию региональной группировки войск Беларуси и России, совместной оперативной и боевой подготовке, а также формированию действенной нормативной правовой базы". Обстановка на западном стратегическом направлении, по оценке Шойгу, "остается напряженной".

"НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и военную активность в Европе. Усиливает свое военное присутствие, размещает дополнительные воинские контингенты и наступательные вооружения. В дополнение к развернутому в Румынии комплексу противоракетной обороны США аналогичная система создается в Польше. На регулярной основе проводятся военные учения, модернизируется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов стран альянса. Значительно повысилась интенсивность разведывательной деятельности", - отметил министр обороны РФ.

При этом, добавил он, "Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России". "На этом фоне ведется масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран", - сказал Шойгу.

Совместные учения

Говоря о развитии региональной группировки войск России и Белоруссии, министр отметил успешно проведенные в сентябре учения "Щит Союза - 2019", которые носили "исключительно оборонительный характер". В них было задействовано около 12 тысяч военнослужащих и 950 единиц военной техники.

"В октябре проведен ряд мероприятий с участием союзников по ОДКБ. Это учение с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие - 2019", специальное учение "Эшелон - 2019" с силами и средствами МТО, а также учение с подразделениями разведки "Поиск - 2019", - напомнил Шойгу.

По словам министра обороны РФ, сегодня приоритетами России и Белоруссии "должны стать сотрудничество в развитии вооруженных сил, согласованная политика в области обороны и взаимное использование военной инфраструктуры".

"Сегодня мы подведем итоги взаимодействия и определим основные направления дальнейшей работы", - сказал Шойгу, открывая заседание коллегии.

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.