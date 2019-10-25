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Шойгу подарил коллеге из Белоруссии альбом документов об освобождении республики

В числе документов, в частности, боевое донесение от 3 июля 1944 года начальника штаба 3-го Белорусского фронта Александра Покровского

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу подарил своему белорусскому коллеге Андрею Равкову альбом с рассекреченными документами по освобождению Минска и проведению операции "Багратион" в 1944 году.

"Я бы хотел передать Андрею Алексеевичу рассекреченные документы из наших архивов. Там много интересного. В том числе то, с чем мы до сегодняшнего дня не были знакомы", - сказал Шойгу, вручая Равкову подарок на заседании совместной коллегии военных ведомств Союзного государства.

В альбоме представлены документы из фондов Центрального архива Минобороны РФ, рассекреченные к 75-летию освобождения Минска от германских захватчиков. Здесь содержатся директивы, донесения, приказы, наградные документы и газетные материалы тех лет, представлены ранее неизвестные широкой общественности эпизоды одной из наиболее стремительных наступательных операций Красной армии "Багратион".

В числе документов, в частности, боевое донесение от 3 июля 1944 года начальника штаба 3-го Белорусского фронта Александра Покровского, в котором он докладывает начальнику Генштаба Красной армии Александру Василевскому об освобождении Минска с детальным описанием хода операции.

Представленные в альбоме документы рассказывают о тщательной подготовке к проведению Минской операции, позволившей освободить столицу Белоруссии раньше определенных сроков, проведении уникальной артподготовки и массированных авиаударов по ключевым укрепрайонам и позициям войск противника.

Ранее все рассекреченные материалы по освобождению Минска и проведению операции "Багратион" были размещены на официальном сайте российского военного ведомства.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичБелоруссияРоссия
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