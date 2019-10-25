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В Петербурге спустили на воду головной корабль проекта 23550 "Иван Папанин"

Он может выполнять задачи буксира, патрульного корабля и ледокола
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Описание
Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550
© Александр Демьянчук/ТАСС
Председатель директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" Георгий Полтавченко
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. "Адмиралтейские верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Санкт-Петербурге в пятницу спустили на воду головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550.

"Сегодня мы спускаем патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин", спроектированный ЦМКБ "Алмаз", - сказал на церемонии генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.

По словам советника ОСК адмирала флота Виктора Черкова, впервые в истории России появился такой уникальный боевой корабль ледового класса. "Мы хотели его создать таким, чтобы он обеспечил безопасность плавания и проводки кораблей. Одновременно, чтобы на этом корабле можно было проводить научные исследования во льдах Арктики и, конечно, чтобы он надежно обеспечил безопасность наших национальных интересов там, и вот он получился", - сказал он.

Судно способно выполнять задачи буксира, патрульного корабля и ледокола. Корабль предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов. Водоизмещение корабля - около 8500 тонн, длина - свыше 100 м, ширина - около 20 м, автономность плавания - около 60 суток.

Корабль будет вооружен переносным зенитным ракетным комплексом и артиллерийской установкой, на нем предусмотрена возможность постоянного базирования корабельного вертолета.

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РоссияСанкт-Петербург
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