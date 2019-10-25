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Кризис в Сирии
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Военные полицейские из Чечни начали патрулирование на севере Сирии

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что военнослужащие имеют хорошую подготовку. Кроме того, их службу в Сирии ранее положительно отмечали представили местного населения и органов власти

ГРОЗНЫЙ, 25 октября. /ТАСС/. Подразделения российской военной полиции из Чечни начали патрулирование в зоне вывода курдских отрядов самообороны на севере Сирии, сообщил в своем канале в Telegram глава республики Рамзан Кадыров.

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"Военная полиция из Чечни начала решение задачи по обеспечению безопасности населения и патрулированию территории, откуда выводятся "курдские отряды самообороны и вооружение". Военнослужащие, командированные в Сирию, имеют хорошую подготовку. Ранее их службу в Сирии положительно отмечали представили местного населения и органов власти", - написал глава республики, отметив, что помощь пострадавшим в ходе военных действий жителям Сирии оказывает Фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова.

Как сообщалось, Россия дополнительно перебросила в Сирию еще около 300 военных полицейских из Чечни для выполнения спецзадач в 30-километровой зоне на сирийско-турецкой границе. Военнослужащие отправились с аэродрома в Северной Осетии.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичСирияРоссияКризис в СирииЧечня
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