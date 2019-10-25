Активная фаза российско-сербских учений ПВО "Славянский щит - 2019" началась в Сербии

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Совместная российско-сербская смешанная группировка сил и средств ПВО заступила на учебно-боевое дежурство на авиабазе Батайница близ Белграда в рамках активной фазы совместных российско-сербских учений по противовоздушной обороне "Славянский щит - 2019". Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.

"В рамках совместного учения на авиабазе Батайница сформирована совместная российско-сербская смешанная группировка сил и средств ПВО. Подразделения совместной группировки заступили на учебно-боевое дежурство по противовоздушной обороне города Белграда, авиабазы Батайница и центрального промышленного района Сербии", - сообщили в российском военном ведомстве.

Совместной группировкой ПВО отработаны практические действия боевых расчетов по отражению условных массированных авиаударов воздушного противника в условиях сложной помеховой обстановки.

В Минобороны России напомнили, что в совместных учениях впервые участвуют зенитные ракетные системы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" ВКС России. Со стороны ВВС и ПВО Сербии задействованы зенитно-ракетные комплексы "Нева-М1Т" и "Куб-М".

Совместные российско-сербские учения сил ПВО "Славянский щит - 2019" проходят впервые и состоят из двух этапов. Первый этап прошел в сентябре в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России. В нем участвовали расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск ВКС России и ПВО военно-воздушных сил и противоракетной обороны Сербии. Были задействованы С-400, "Панцирь-С", радиолокационные станции и другая военная техника.