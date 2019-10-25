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Арктическая мотострелковая бригада Северного флота провела учения в Заполярье

На полигоне Алакуртти в Мурманской области военнослужащие отработали ведение огня по движущимся и стационарным мишеням на различных дистанциях в светлое и темное время суток

МУРМАНСК, 25 октября. /ТАСС/. Учения по итогам обучения в летнем периоде прошли в отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота (СФ), говорится в пятницу в сообщении пресс-службы СФ.

"Арктические мотострелки продемонстрировали свои знания и умения, отработали действия подразделений при выходе в районы сосредоточения, подготовке и ведении оборонительного и наступательного боя", - сообщает пресс-служба.

На полигоне Алакуртти в Мурманской области военнослужащие провели стрельбу из пистолета Макарова, автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, отработали ведение огня по движущимся и стационарным мишеням на различных дистанциях в светлое и темное время суток.

Водители колесной и гусеничной техники выполнили ряд упражнений по преодолению сложных участков маневрирования, прохождению колейного моста, противотанкового рва.

Совместно со сдачей нормативов по стрельбе, вождению, радиационной, химической и биологической защите мотострелки продемонстрировали свою подготовленность в тактике, которая включает в себя изучение теории боя, вооружения, а также совершенствование умений и навыков в ведении боевых действий.

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