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Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

Военная полиция России совершила очередное патрулирование на границе Сирии и Турции

Общая протяженность маршрута составила свыше 210 км

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российские военные полицейские в пятницу выполнили новое патрулирование на сирийско-турецкой границе по маршруту протяженностью более 210 км. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

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"25 октября сего года колонна российской военной полиции осуществила патрулирование по новому маршруту вдоль сирийско-турецкой границы. Общая протяженность маршрута патрулирования от города Камышлы на севере Сирии до населенного пункта Матала и обратно составила свыше 210 км", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, российская военная полиция помогает в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка. Также она осуществляет патрулирование в назначенных районах, оказывает содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Теги
СирияТурцияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
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