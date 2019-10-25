Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ЮАР состоялась торжественная церемония в честь прибытия российских Ту-160

Российских летчиков поприветствовала министр обороны и по делам ветеранов республики Носививе Маписа-Нкакула

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Торжественные мероприятия по случаю прибытия российских стратегических ракетоносцев Ту-160 прошли в ЮАР. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в пятницу.

"На авиабазе Waterkloof (Южно-Африканская Республика) прошли торжественные мероприятия, посвященные прибытию авиагруппы ВКС России в ЮАР", - сообщили в ведомстве.

Российских летчиков поприветствовала министр обороны и по делам ветеранов республики Носививе Маписа-Нкакула, после чего осмотрела ракетоносцы Ту-160. Затем прошла церемония воинского приветствия под руководством командующего Национальными вооруженными силами ЮАР генерала Солли Шок, уточнили в Минобороны. Он отметил, что "прилет самолетов дальней авиации ВКС России будет способствовать дальнейшему развитию взаимодействия между Россией и ЮАР", и добавил, что в стране "хорошо понимают ту цену, которую заплатила Россия, чтобы уровень жизни на континенте был лучше, особенно для развития ЮАР".

В свою очередь командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш поблагодарил представителей республики за теплый прием.

В рамках торжественной церемонии также прошли выступления пилотажной группы в составе самолетов Saab JAS-39 Gripen и Hawk ВВС ЮАР.

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 впервые прибыли в Южно-Африканскую Республику, совершив в среду посадку на военно-воздушной базе Waterkloof.

Теги
ЮАРРоссия
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Военная полиция России совершила очередное патрулирование на границе Сирии и Турции
Общая протяженность маршрута составила свыше 210 км
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС