В ЮАР состоялась торжественная церемония в честь прибытия российских Ту-160

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Торжественные мероприятия по случаю прибытия российских стратегических ракетоносцев Ту-160 прошли в ЮАР. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в пятницу.

"На авиабазе Waterkloof (Южно-Африканская Республика) прошли торжественные мероприятия, посвященные прибытию авиагруппы ВКС России в ЮАР", - сообщили в ведомстве.

Российских летчиков поприветствовала министр обороны и по делам ветеранов республики Носививе Маписа-Нкакула, после чего осмотрела ракетоносцы Ту-160. Затем прошла церемония воинского приветствия под руководством командующего Национальными вооруженными силами ЮАР генерала Солли Шок, уточнили в Минобороны. Он отметил, что "прилет самолетов дальней авиации ВКС России будет способствовать дальнейшему развитию взаимодействия между Россией и ЮАР", и добавил, что в стране "хорошо понимают ту цену, которую заплатила Россия, чтобы уровень жизни на континенте был лучше, особенно для развития ЮАР".

В свою очередь командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш поблагодарил представителей республики за теплый прием.

В рамках торжественной церемонии также прошли выступления пилотажной группы в составе самолетов Saab JAS-39 Gripen и Hawk ВВС ЮАР.

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 впервые прибыли в Южно-Африканскую Республику, совершив в среду посадку на военно-воздушной базе Waterkloof.