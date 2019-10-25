Минобороны РФ опровергло сообщения СМИ об атаке протурецких сил на северо-востоке Сирии

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергает сообщения СМИ о том, что протурецкие формирования сирийской оппозиции в четверг атаковали позиции правительственной армии Сирии на северо-востоке арабской республики. Об этом сообщил журналистам в пятницу в ходе брифинга руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамер провинции Эль-Хасека не соответствуют действительности", - сказал Бакин.

По его словам, на линии соприкосновения с вооруженными силами Турции продолжается развертывание подразделений сирийской армии. "Центр по примирению враждующих сторон отслеживает ситуацию в данных районах. В настоящее время обстановка характеризуется как стабильная", - добавил он.

В четверг сирийский телеканал Al Ekhbariya сообщил, что протурецкие формирования сирийской оппозиции атаковали позиции правительственной армии Сирии к юго-западу от города Телль-Тамер, расположенного в провинции Хасеке на северо-востоке арабской республики.

Кроме того, в четверг сирийское государственное агентство SANA сообщило, что подразделения сирийской правительственной армии отразили атаку турецких ВС и воюющих на их стороне формирований вооруженной сирийской оппозиции на две деревни, расположенные в районе Телль-Тамера. Однако, по сведениям агентства, турецкие силы заняли населенный пункт Эль-Манаджир севернее Телль-Тамера.