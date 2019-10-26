Военная полиция России в Сирии провела патрулирование вдоль границы с Турцией

КАМЫШЛЫ /Сирия/, 26 октября. /ТАСС/. Колонна военной полиции Вооруженных сил РФ провела патрулирование на сирийско-турецкой границе в районе Камышлы, крупнейшего города на северо-востоке Сирии. Общая протяженность маршрута, который был проложен к западу от города и включил в себя ближайший погранпункт пропуска, превысила 200 км в оба конца, сообщил журналистам командир размещенного в Камышлы подразделения военной полиции Иван Волгин.

"Наши военнослужащие впервые прошли патрулем вдоль сирийско-турецкой границы по главным улицам Камышлы и далее к западу от города в направлении поселков Амуда и Дербесие и далее до деревни Матала. Также мы побывали на пункте пропуска в Турцию, он находится на северной окраине Камышлы, на днях туда после семилетнего перерыва вернулись сирийские пограничники. Общая протяженность маршрута в обе стороны - более 210 км, мы проехали их за 4 часа. Линия границы на широкой равнине, обозначенная с турецкой стороны бетонной стеной с дозорными вышками, проходит в прямой видимости от нас, расстояние до нее составляет от семи до двух километров, а на отрезке между селами Хараза и Телль Хамдун - всего 5-10 м от дороги", - сказал Волгин.

По его словам, за день до выхода на маршрут его подчиненные с помощью навигатора из комплекта "Ратник" провели рекогносцировку местности на дистанции 30 км. В ближайшее время, добавил российский офицер, планируется вдвое расширить зону патрулирования. "В нее войдут и восточные окрестности Камышлы вплоть до населенного пункта Сималька, который расположен в 130 км от города в направлении иракского Мосула", - уточнил Волгин.

Город Камышлы - крупнейший населенный пункт в отдаленной провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. В 2012 году, когда в условиях гражданской войны правительство страны было не в силах контролировать регион, власть в нем перешла местным курдам-автономистам. В Камышлы под правительственным контролем оставались лишь небольшая часть города, а также международный аэропорт. Организованные курдами отряды самообороны заняли позицию вооруженного нейтралитета по отношению к Дамаску, оказывая при этом эффективное сопротивление боевикам антиправительственных группировок, в том числе террористам из ИГ (запрещена в РФ).