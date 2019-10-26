Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

Военная полиция России в Сирии провела патрулирование вдоль границы с Турцией

По словам командира подразделения военной полиции Ивана Волгина, общая протяженность маршрута превысила 200 км в оба конца

КАМЫШЛЫ /Сирия/, 26 октября. /ТАСС/. Колонна военной полиции Вооруженных сил РФ провела патрулирование на сирийско-турецкой границе в районе Камышлы, крупнейшего города на северо-востоке Сирии. Общая протяженность маршрута, который был проложен к западу от города и включил в себя ближайший погранпункт пропуска, превысила 200 км в оба конца, сообщил журналистам командир размещенного в Камышлы подразделения военной полиции Иван Волгин.

На эту тему
"Историческое соглашение". Турецкие СМИ о переговорах Путина и Эрдогана в Сочи

"Наши военнослужащие впервые прошли патрулем вдоль сирийско-турецкой границы по главным улицам Камышлы и далее к западу от города в направлении поселков Амуда и Дербесие и далее до деревни Матала. Также мы побывали на пункте пропуска в Турцию, он находится на северной окраине Камышлы, на днях туда после семилетнего перерыва вернулись сирийские пограничники. Общая протяженность маршрута в обе стороны - более 210 км, мы проехали их за 4 часа. Линия границы на широкой равнине, обозначенная с турецкой стороны бетонной стеной с дозорными вышками, проходит в прямой видимости от нас, расстояние до нее составляет от семи до двух километров, а на отрезке между селами Хараза и Телль Хамдун - всего 5-10 м от дороги", - сказал Волгин.

По его словам, за день до выхода на маршрут его подчиненные с помощью навигатора из комплекта "Ратник" провели рекогносцировку местности на дистанции 30 км. В ближайшее время, добавил российский офицер, планируется вдвое расширить зону патрулирования. "В нее войдут и восточные окрестности Камышлы вплоть до населенного пункта Сималька, который расположен в 130 км от города в направлении иракского Мосула", - уточнил Волгин.

Город Камышлы - крупнейший населенный пункт в отдаленной провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. В 2012 году, когда в условиях гражданской войны правительство страны было не в силах контролировать регион, власть в нем перешла местным курдам-автономистам. В Камышлы под правительственным контролем оставались лишь небольшая часть города, а также международный аэропорт. Организованные курдами отряды самообороны заняли позицию вооруженного нейтралитета по отношению к Дамаску, оказывая при этом эффективное сопротивление боевикам антиправительственных группировок, в том числе террористам из ИГ (запрещена в РФ).

Теги
СирияТурцияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 отбыли из ЮАР
Заместитель командующего ВВС страны Мзаифани Инносент Бутелези назвал визит российских стратегических самолетов "историческим днем для ЮАР и всей Африки"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС