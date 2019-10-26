Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сопровождавший Путина в Лондон сторожевик "Неустрашимый" вернут флоту в 2020 году

Корабль сопровождал российского лидера в 2003 году

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Сторожевой корабль Балтийского флота "Неустрашимый", сопровождавший визит президента РФ Владимира Путина в Лондон в 2003 году и неоднократно участвовавший в учениях с НАТО, вернется в боевой состав после продолжительного ремонта в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил представитель Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Сергей Михайлов.

"Ожидается, что "Неустрашимый" будет передан флоту в середине 2020 года", - сообщил собеседник агентства. До возвращения на боевое дежурство корабль пройдет все виды ходовых испытаний.

"Неустрашимый" встал на капитальный ремонт на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 2014 году.

Летом 2003 году в рамках визита Владимира Путина в Великобританию корабль прибыл в Лондон и ошвартовался у пирса Гринвич на берегу Темзы. Это был первый визит боевого корабля ВМФ России в Великобританию в истории российско-британских отношений. Путин в рамках поездки посетил "Неустрашимый" вместе с герцогом Йоркским.

Корабль принимал участие в ранее проводившихся совместных морских учениях России и НАТО на Балтике пять раз - в 1994, 2002, 2004, 2006 и 2007 годах.

Сторожевой корабль проекта 11540 (шифр "Ястреб") "Неустрашимый" был заложен на "Янтаре" в 1987 году и спущен на воду в 1988 году, в 1990 году корабль вошел в состав флота. Полное водоизмещение сторожевика составляет 4350 тонн, основное вооружение корабля - противолодочный ракетно-торпедный комплекс "Водопад-НК". В строю находится еще один корабль этого проекта - "Ярослав Мудрый", третий "Ястреб" был заложен, но впоследствии утилизирован.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВеликобританияРоссия
Реклама на ТАСС
Российские стратегические бомбардировщики выполнили ночной полет над Индийским океаном
Самолеты вылетели с аэродрома Ватерклуф
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС