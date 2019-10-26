Системы С-300ПС впервые поступили на вооружение российской военной базы в Таджикистане

ТАСС, 26 октября. Дивизионный комплект зенитных-ракетных систем С-300ПС впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"С-300ПС впервые поступили на вооружение 201-й российской военной базы. На территорию Республики Таджикистан технику доставили железнодорожным транспортом с арсенала хранения Центрального военного округа, дислоцированного в Поволжье", - говорится в сообщении.

В настоящее время российские военнослужащие проводят работы по инженерной подготовке позиционного района для размещения техники.

"По завершении подготовительных мероприятий расчеты заступят на опытно-боевое дежурство по противовоздушной обороне в Таджикистане. Основными задачами дивизиона станет прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центральноазиатского региона коллективной безопасности совместно с силами и средствами Вооруженных сил Республики Таджикистан", - отметили в пресс-службе.

В состав дивизиона вошли около 30 единиц техники, среди которых командный пункт, пусковые установки, радиолокатор, системы наведения, а также машины обеспечения.