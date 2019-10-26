Комплекс "Панцирь-С" выполнил стрельбы на учениях в Сербии

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Подразделения зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С" Воздушно-космических сил России в ходе сербско-российских совместных учений "Славянский щит-2019" совершили 170-километровый марш в новый позиционный район и выполнили боевые стрельбы на военном полигоне Пасулянске ливаде. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых стрельб боевыми расчетами ЗРПК "Панцирь-С" уничтожены две наземные и две воздушные цели, имитирующих боевую технику условного противника", - отмечается в сообщении.

Российско-сербские учения по ПВО "Славянский щит-2019" проводятся впервые и состоят из двух этапов. Первый был проведен в сентябре текущего года в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России.

Во втором этапе совместных учений принимают участие подразделения зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" ВКС России, а также зенитных ракетных комплексов "Нева-М1Т" и "КУБ-М" военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Сербии.

В ходе проведения учений "Славянский щит-2019" отрабатывается взаимодействие подразделений ПВО Воздушно-космических сил РФ и военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Республики Сербия.