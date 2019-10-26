Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Военная полиция России в Сирии провела патрулирование у границы с Турцией

Патрулирование проводилось по трем маршрутам, в том числе в районе городов Камышлы и Кобани

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Колонна военной полиции Вооруженных сил РФ провела в субботу патрулирование на сирийско-турецкой границе по трем маршрутам, в том числе в районе городов Камышлы и Кобани (Айн-эль-Араб). Об этом заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"Военнослужащие военной полиции Вооруженных сил РФ продолжают выполнение задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка, осуществлению патрулирования в назначенных районах, а также оказанию содействия по выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы. 26 октября колонны российской военной полиции осуществили патрулирование по маршрутам: Каракозак - Кобани - Коран и обратно; Камышлы - Факира; Камышлы - Сималька", - сказал он.

По словам генерала, в настоящее время продолжается развертывание подразделений сирийской армии на линии соприкосновения с Вооруженными силами Турции в районах городов Кобани и Камышлы. "Центр по примирению враждующих сторон отслеживает ситуацию в данных районах. В настоящее время обстановка характеризуется как стабильная", - добавил он.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в арабской республике. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

Теги
СирияТурцияРоссия
Реклама на ТАСС
Музей связи открылся на Северном флоте
В нем, в частности, представлены образцы техники связи периода Великой Отечественной войны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС