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В Египте начались совместные с Россией учения войск ПВО "Стрела дружбы"

Зенитчики ЮВО отработают уничтожение воздушных целей с помощью ЗРК "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э", зенитных самоходных установок ЗСУ-24-3 "Шилка", а также переносных зенитных ракетных комплексов "Игла"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Первые российско-египетские совместные учения войск противовоздушной обороны (ПВО) "Стрела дружбы - 2019" стартовали на базе учебного тактического центра войск ПВО Египта. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ЮВО.

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"Целью учения является обмен опытом военнослужащих России и Египта, а также обеспечение безопасности воздушного пространства и организация ПВО по прикрытию важных объектов, совершенствование практических навыков военнослужащих с реализацией максимальных боевых возможностей зенитно-ракетных комплексов при совместных действиях по отражению ударов условного противника в различных условиях", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что зенитчики ЮВО отработают способы уничтожения воздушных целей, используя состоящие на вооружении армии Египта зенитные ракетные комплексы "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э", зенитные самоходные установки ЗСУ-24-3 "Шилка", а также переносные зенитные ракетные комплексы "Игла". Кроме того, российским военным предстоит выполнить различные нормативы в жарком климате.

Первые совместные российско-египетские учения войск ПВО пройдут с 26 октября по 7 ноября на территории учебного тактического центра войск ПВО Египта. Вооруженные силы России на учениях представляют военнослужащие зенитных и зенитных ракетных воинских частей и подразделений ЮВО, дислоцированных в Волгоградской области, Краснодарском крае, Северной Осетии и Крыму - всего более 100 военнослужащих.

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